Travolti dalla valanga, salvati dall’airbag

Una valanga con un fronte di una cinquantina di metri si è staccata poco dopo mezzogiorno di ieri, in Alta Valtellina sul versante Ovest del monte delle Mine, in territorio comunale di Livigno. Ne ha dato notizia nella serata di ieri l'ufficio stampa del Soccorso Alpino italiano. Salvi cinque escursionisti coinvolti, tutti di nazionalità svizzera, che sono scivolati lungo un canale per diverse centinaia di metri. Indossavano l'airbag ed erano ben attrezzati.