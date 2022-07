Travolge gruppo di ciclisti: 4 morti

Quattro persone, tre ciclisti ed il conducente di un'utilitaria che avrebbe subito un malore, sono morti in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata all'altezza di un passaggio a livello a Grosseto. Il veicolo, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha perso il controllo investendo il gruppo di ciclisti. Per un ciclista in codice rosso è intervenuta l'automedica di Grosseto che lo ha trasportato con il Pegaso all'ospedale di Siena. Gli altri cinque feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Grosseto.