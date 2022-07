Tanzania, scuolabus finisce in un fosso

Almeno 13 persone sono morte ieri dopo essere state coinvolte in un terribile incidente stradale a Mtwara, nel sud-est della Tanzania. Uno scuolabus è precipitato in un fosso dopo che l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un guasto ai freni, come riportato dai media tanzaniani. Il capo della polizia della regione di Mtwara, Marco Gaguti, ha dichiarato che otto alunni della scuola elementare King David di Mikindani sono morti sul posto. Altri tre sono deceduti mentre ricevevano le prime cure. Le altre vittime sono l’autista ed un altro adulto, che sono morti dopo il ricovero all’ospedale di Ligula. La presidente tanzaniana Samia Suluhu ha confermato l’incidente, esprimendo il suo cordoglio tramite il profilo twitter: “Sono addolorata per la morte di 8 studenti della scuola primaria King David e di 2 adulti, avvenuta questa mattina a Mtwara, dopo che lo scuolabus è caduto in un fosso. Porgo le mie condoglianze alle persone colpite, al capo regionale e ai parenti”.