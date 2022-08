Taiwan, una questione tuttora irrisolta

“Una provincia ribelle” Se Taiwan professa la propria autonomia, per il Dragone è soltanto una provincia ribelle. E la possibilità che prima o poi decida di riprendersela con la forza non è fantascienza. I motivi non sono tanto o soltanto sentimentali: l’isola è una superpotenza tecnologica; una superpotenza a cui gli Stati Uniti hanno promesso tutto il sostegno militare necessario.

La miccia per una nuova guerra?

I colleghi di Teleticino hanno interpellato l’economista Alfonso Tuor sulla situazione venutasi a creare con la visita della presidente della Camera dei Rappresentanti americana Nancy Pelosi, che ha scatenato le ire della Cina. “Formalmente l’amministrazione Biden ha sconsigliato a Pelosi di andare a Taiwan. Non so se è un gioco delle parti e se poi di fatto sono d’accordo”, afferma l’economista. Secondo Tuor su questa scelta giocano un ruolo importante le elezioni mid-term di novembre in America. “C’è un sentimento anticinese piuttosto diffuso e andare a Taiwan e sostenere il suo sistema è una mossa che raccoglie consensi dell’elettorato americano”. Tuor esclude comunque il rischio di un conflitto. “Non credo scoppierà, a meno che non succedano degli incidenti. La risposta cinese è stata finora misurata. Quello che vogliono dimostrare è che sono in grado di isolare Taiwan dal resto del mondo con un blocco navale e con una no fly zone sopra l’isola”.