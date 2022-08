Taiwan risponde a Pechino dispiegando le armi

Taiwan prepara le sue manovre militari in risposta alle maxi esercitazioni dell’Esercito popolare di liberazione intorno all’isola avendo in settimana due cicli di tiri d’artiglieria "a fuoco vivo", con proiettili veri, su larga scala nel sud dell’isola per testare la prontezza al combattimento di fronte alle minacce dell’Esercito popolare di liberazione (Pla).

Pechino non ha rilasciato annunci sulla fine dei suoi war games, programmati dal 4 al 7 agosto, ma il ministero dei Trasporti di Taiwan ha reso noto un ritorno alla normalità dopo che "l’interdizione al volo e alla navigazione" in sei delle 7 zone intorno all’isola - off-limits per le attività militari cinesi come reazione alla visita a Taipei della speaker Usa Nancy Pelosi - era venuta meno da mezzogiorno. Però, il bando sulla settima zona, nelle acque a est, sarebbe rimasto in vigore fino alle 10 locali (le 4 in Svizzera) di lunedì 8 agosto.

In serata, il ministero della Difesa taiwanese ha riferito la rilevazione di 14 navi e 66 caccia da guerra cinesi nell’area di difesa, con un totale di 22 aerei che hanno volato sulla parte orientale della linea mediana dello Stretto e nella zona di sudovest dell’area di identificazione aerea. Dal bollettino è emerso anche che navi militari, aerei e droni hanno simulato attacchi all’isola e alla marina di Taipei, a cui le forze armate della Repubblica di Cina (nome ufficiale di Taipei) hanno risposto inviando aerei e navi per reagire "in modo appropriato". Taiwan ha affermato che i suoi missili anti-nave e terra-aria Patriot erano in stand-by, mentre i caccia F-16 - secondo il protocollo - hanno volato con missili antiaerei avanzati, pubblicando le fotografie di sistemi antinave Harpoon caricati. A dispetto della tensione altissima, entrambe le parti hanno mostrato moderazione, anche durante la decina di casi di inseguimento tra le rispettive marine militari.

Dal lato cinese, il network statale Cctv ha riferito in tarda serata, attraverso un commentatore, è tornato a ribadire che l’esercito condurrà esercitazioni "regolari" sul lato taiwanese della linea mediana, affermando che il "compito storico" della "riunificazione" della Cina potrebbe essere realizzato. Le manovre della Pla "sono state prorogate. È un disprezzo per l’avvertimento congiunto di Stati Uniti, Giappone e Australia. Per i cinesi, riguardo alla questione di Taiwan, questi 3 Paesi sono tigre di carta, cane di carta e gatto di carta in questo ordine", ha tuonato su Twitter Hu Xijin, ex direttore e ora commentatore del tabloid nazionalista Global Times. Non è chiaro a cosa si riferisse Hu, ma l’Amministrazione per la sicurezza marittima di Dalian ha reso noto in giornata che il mare di Bohai accoglierà "compiti militari" dalla mezzanotte dell’8 agosto alle 24 dell’8 settembre. Mentre un altro ciclo di tiro d’artiglieria con munizioni vere si concluderanno il 15 agosto, ma nella parte meridionale del mar Giallo, di fronte alla Corea del Sud. Si tratta di attività del Comando del teatro orientale della Pla che consentono di continuare a tenere truppe e armamenti ancora operativi sul campo.