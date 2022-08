Taiwan condanna le manovre militari cinesi

“Le esercitazioni su vasta scala intorno a Taiwan annunciate da Pechino come ritorsione per la visita a Taipei di Nancy Pelosi, speaker della Camera statunitense, violano le regole Onu e non rispettano i confini delle acque territoriali”. È questa la denuncia del ministero della Difesa di Taiwan in merito alle manovre militari che la Cina sta compiendo per “assediare l’Isola ribelle”.