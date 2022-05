Sparatoria in un supermercato a Buffalo

Come riportato dal Dailymail, « molteplici persone » sarebbero rimaste ferite ed altre uccise in una sparatoria in un supermercato di Buffalo. Al momento il conteggio riporta di almeno nove persone vittima di colpi di arma da fuoco. L’allarme è stato diffuso su Twitter dal capo dell’esecutivo della contea di Erie, di cui Buffalo fa parte, Mark Poloncarz.

Un sospetto che è stato visto indossare vestiti militari è stato preso in custodia dal dipartimento di polizia di Buffalo. La storia resta in sviluppo.

Un problema sempre più grave

Secondo il portale TrueNumbers, le sparatorie di massa, definite dal Gun violence archive come sparatorie in cui muoiono almeno tre persone escluso l’autore, sono un evento quasi quotidiano. Esse hanno avuto luogo 330 volte nel 2015, 379 nel 206 e 346 nel 2017. Il loro numero è tornato a crescere per poi toccare l’apice nel 2020, con 578 casi. Sempre secondo il Gun Violence Archive, in data 2 maggio 2022, c’erano già state 6'296 morti per arma da fuoco, e 173 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno.