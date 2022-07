Sparatoria a Chicago, sette morti

Era una giornata di sole e festa, si è trasformata in una tragedia. Un uomo ha aperto il fuoco sula folla che partecipava ad una parata del 4 luglio alla periferia di Chicago, uccidendo almeno 6 persone e ferendone 31. L'ennesima strage di massa sconvolge gli Stati Uniti in una delle celebrazioni più amate e partecipate dell'anno, il giorno dell'indipendenza, a un mese dalla tragedia nella scuola elementare di Uvalde, e solo pochi giorni dopo l'approvazione da parte del Congresso di una storica stretta sulle armi, la più significativa da 30 anni a questa parte.

Il killer ha colpito da un tetto

La parata ad Highland Park era cominciata da poco, circa dieci minuti, quando un giovane bianco, tra i 18 e i 20 anni, con i capelli lunghi e neri e di corporatura magra, secondo la descrizione della polizia, ha aperto il fuoco sulle migliaia di persone che stavano vivendo una giornata di gioia e relax in famiglia. Secondo fonti di polizia, citate dal New York Times, il killer ha sparato da un tetto e ha usato un fucile, che poi più tardi è stato ritrovato dagli agenti.

Gli spari e l’orrore

“All’inizio pensavo fossero i fuochi d’artificio, non avevo capito che fossero spari”, ha raccontato una testimone. “Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava. È stato orribile”, ha detto la donna ancora sotto shock. “Era una scena caotica. Ho provato a chiamare la mia famiglia e ho scoperto che si erano rifugiati all’interno di un edificio vicino al percorso”, ha riferito un altro testimone che stava andando in macchina alla parata quando è iniziata la sparatoria, e ha visto le persone fuggire da una parte all’altra. “È stato spaventoso, non ho mai visto nulla di simile in tutta la mia vita. Persone terrorizzate e ricoperte di sangue”, ha raccontato un terzo testimone.

Assassino in fuga

Le immagini che sono circolate sui siti e i social media hanno mostrato sedie ribaltate, passeggini abbandonati, thermos e borse frigo gettate sul marciapiede accanto al sangue delle persone ferite o uccise. Scene di panico e terrore di famiglie che un momento prima stavano festeggiando con i loro cari. Il killer in serata era ancora in fuga, “è armato ed è pericoloso”, ha avvertito la polizia. Per questo gli agenti hanno chiesto a tutti gli abitanti della cittadina di rimanere in casa o restare al riparo in un luogo sicuro se non sono riusciti a tornare nelle loro abitazioni. Sul luogo sono arrivati anche agenti dell’Fbi per aiutare nella caccia all'uomo.