Sesto giorno dall’invasione: il riassunto

Lo spiraglio di luce aperto dai negoziati iniziati ieri non ha purtroppo fermato gli scontri, che all’alba del sesto giorno sembrano avere conosciuto una recrudescenza. I satelliti dell’azienda Maxar Technologies hanno per esempio immortalato una colonna di veicoli russi lunga 65 km diretta verso Kiev.

Da Kharkiv alla torre della tv

Sul fronte Nord-Est, la battaglia per Kharkiv, seconda città ucraina, ha raggiunto un nuovo livello di violenza. Le principali testate internazionali confermano che il palazzo dell’amministrazione regionale è stato distrutto da un missile, immortalato in numerosi video che corrono in rete. Un atto che il presidente ucraino Zelensky ha definito “terroristico. Così facendo la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà, nessuno dimenticherà”. Nel pomeriggio, ha avuto larga eco mediatica il raid russo contro la torre della televisione a Kiev, che oltre a uccidere (secondo fonti ucraine) 5 persone, ha compromesso per numerosi apparecchi la ricezione delle trasmissioni.

Obiettivi militari o civili?

Nel mentre, i vertici militari russi riuniti in teleconferenza hanno ribadito la loro versione sul conflitto. Il ministro della difesa Sergej Shoigu: “Insisto sul fatto che i nostri attacchi sono rivolti ad obiettivi militari con armi di estrema precisione. Durante gli scontri gli ucraini utilizzano dei civili come scudi umani”. Le testimonianze di chi è sul posto sono chiare: a essere colpiti sono anche obiettivi civili, comprese abitazioni.

Decisivo il fronte Sud

Un fronte chiave per lo sviluppo del conflitto è quello che si sta sviluppando a Sud. L’offensiva russa continua sul porto strategico di Mariupol sul mar d’Azov, al confine con il Donbass occupato dai separatisti, mentre in serata il governo di Kiev ha confermato l’ingresso di truppe russe a Kherson, dal lato del mar Nero: una saldatura strategica che potrebbe portare gli assedianti fino all’obiettivo cruciale di Odessa, chiudendo a Kiev tutti gli accessi al mare.

Ulteriore avvicinamento fra Bruxelles e Kiev

Alle 12.30, il Parlamento europeo, nella cui aula di Bruxelles troneggiavano il giallo e il blu della bandiera ucraina, si è riunito in sessione straordinaria. La prima a prendere la parola è stata la presidente Roberta Metsola: “Riconosciamo la prospettiva europea dell’Ucraina e come dice la nostra risoluzione, accogliamo la richiesta di candidatura dell’Ucraina e lavoreremo per raggiungere questo obiettivo. Perché vogliamo e dobbiamo affrontare il futuro insieme. Signor Presidente (Zelensky, ndr) siamo con lei in questa lotta per la sopravvivenza in questo momento oscuro della nostra storia”. L’auspicio della politica maltese (dopo la quale ha parlato da remoto il presidente ucraino) è stato accolto dai parlamentari, che nel tardo pomeriggio hanno approvato l’invito indirizzato al Consiglio dell’Ue e alla Commissione, responsabili della procedura, di concedere all’Ucraina lo statuto di paese candidato all’adesione all’Ue.

Sette banche escluse da Swift

In serata da Bruxelles sono poi giunte nuove sanzioni, che secondo alcuni saranno quelle più difficili da sopportare per la Russia: sette banche russe sono state escluse dal sistema di pagamenti internazionali Swift. Esclusi dalle sanzioni rimangono però soprattutto due istituti: Gazprombank, che garantisce il pagamento delle forniture di gas russo all’Europa, e Sberbank, primo gruppo bancario del Paese. Fonti dell’Unione si sono però affrettate a precisare che l’esclusione di queste due banche serve principalmente a “lasciarsi uno spazio di manovra per poter continuare a infliggere sanzioni via via più dannose”.