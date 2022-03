Sequestrate ville e yacht agli oligarchi

È iniziata la caccia ai beni di lusso degli oligarchi russi, oggetto delle sanzioni internazionali decise a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Dopo che negli scorsi giorni, ad Amburgo, è stato sequestrato lo yacht del magnate russo-uzbeco del gas Alisher Usmanov, anche in Italia la Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro in questi giorni ville e yacht degli oligarchi. Cinque i provvedimenti scattati nei confronti di super ricchi russi, due dei quali sono toccati anche dalle sanzioni svizzere.

Nella lista delle fiamme gialle c’è Oleg Svachenko, a cui è stata sequestrata Villa Lazzarechi, in provincia di Lucca (Toscana). Il valore dell’immobile è stimato a 3 milioni di euro. Sul lago di Como si trovano invece gli immobili, del valore di 8 milioni, posti sotto sequestro di Roudoldovitch Soloviev, fedelissimo di Putin. In Sardegna sono invece stati posti i sigilli alla villa sempre di proprietà di Alisher Usmanov. Si trova ad Arzachena e vale 17 milioni di euro.

In Liguria, invece, il yacht “Lena” dell’oligarca Gennady Timchenko, ancorato al porto di Sanremo e del valore di 50 milioni di euro, non potrà più prendere il largo. Il fondatore di Volga Group figura anche nella lista delle persone bandite dalla Svizzera: non può dunque più entrare né transitare dal nostro paese ed è oggetto di sanzioni finanziarie, riferisce la Rsi.

Infine, toccato dal provvedimento italiano è anche Alexey Alexandrovits Mordaschov, che dovrà dimenticarsi del suo yacht ormeggiato al porto di Imperia. Un’imbarcazione del valore di 65 milioni di euro. Il magnate figura anche nella lista elvetica delle persone non più gradite e di conseguenza non potrà più mettere piede in Svizzera. L’impero di Mordashov passa anche dal nostro Cantone. Secondo quanto riferito dalla Rsi, a Manno ha sede la Severstal Export, società che è affiliata al gruppo siderurgico russo di cui Mordashov è presidente e principale azionista. Il nome della società non è presente sulla lista pubblica alla Seco, ma figura su quella legata al magnate.