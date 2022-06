Sentenze sull’aborto, USA col fiato sospeso

La fuga di notizie, le proteste rabbiose

Agli inizi di maggio una fuga di notizie ha portato alla pubblicazione di una bozza da cui emergeva chiaramente l’intenzione della Corte Suprema, a maggioranza conservatrice dopo le nomine effettuate da Donald Trump, di abolire la Roe v. Wade, la storica decisione del 1973 che legalizzò l’aborto in America. Il documento pubblicato era firmato dal giudice Samuel Alito, nominato da George W. Bush.

“Roe è stata sbagliata fin dall’inizio. È il momento di rispettare la Costituzione e restituire l’aborto ai rappresentanti eletti dal popolo”, ha scritto Alito in quella che è stata identificata come una “prima bozza” dell’opinione della Corte sul caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, riguardante il Mississippi e il suo divieto di aborto dopo 15 settimane.

La pubblicazione della bozza ha spinto migliaia di donne a scendere in piazza e manifestare contro la Corte Suprema e i suoi saggi conservatori, la cui sicurezza fisica è apparsa varie volte in pericolo nelle ultime settimane. L’ultimo caso è quello dell’arresto del vicino casa di Brett Kavanaugh, nominato da Trump, di un uomo armato che voleva ucciderlo.