Sangue nelle strade in Uzbekistan, annunciato coprifuoco

S’infiamma l’Uzbekistan dove si registrano «vittime, civili e militari, durante un’ondata di manifestazioni di proteste nell’ovest del Paese. Per questo motivo il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev ha annunciato l’introduzione del coprifuoco in Karakalpakstan, la regione autonoma dell’Uzbekistan dove si sono verificati disordini contro la riforma costituzionale. Lo riporta la Tass.

Il coprifuoco, che entrerà in vigore stanotte nell’ambito dello stato di emergenza decretato fino al 2 agosto, sarà in vigore dalle 21:00 alle 07:00.

Sangue e morti per le strade

«Purtroppo, ci sono vittime tra civili e agenti delle forze dell’ordine», ha detto Mirziyoyev domenica durante un discorso nel Karakalpakstan che è stato trasmesso dal suo servizio stampa su Telegram. Per capire l’entità della situazione, in un video che sta circolando in rete si vede un ampio tratto di strada di una città ricoperto di quello che sembra essere sangue (le immagini potrebbero urtare un pubblico sensibile).