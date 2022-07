Russia, la cestista americana si dichiara colpevole

Un appello a Biden

Negli scorsi giorni la cestista ha scritto una lettera alla Casa Bianca, nella quale ha fatto un appello al presidente Joe Biden per riportarla a casa. “Per favore, fai tutto il possibile per riportarci a casa. Ho votato per la prima volta nel 2020 e ho votato per te. Ho fiducia in te. Mi manca mia moglie! Mi manca la mia famiglia! Mi mancano le mie compagne di squadra! Sarò grata per qualsiasi cosa tu possa fare in questo momento per riportarmi a casa”, si legge nella missiva che è stata consegnata alla Casa Bianca nel giorno della festa dell’Indipendenza.