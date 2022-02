“Reagiremo con fermezza, unità e determinazione”

"Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una lampante violazione del diritto internazionale, dell'integrità territoriale ucraina e degli accordi di Minsk. L'Ue e i suoi partner reagiranno con unità, fermezza e determinazione". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

“Un segnale oscuro”

Dal canto suo il premier britannico Boris Johnson ha definito "un segnale molto oscuro", il discorso del presidente russo Vladmir Putin in cui ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk. "La decisione è chiaramente in violazione del diritto internazionale ed è una flagrante violazione della sovranità e dell'integrità dell'Ucraina", ha sottolineato il premier britannico. Inoltre ha aggiunto che in questo modo Putin disconosce gli accordi di Minsk e che ci si trova di fronte "all'ennesima indicazione che le cose si stanno muovendo nella direzione sbagliata in Ucraina''.

L’urgenza del dialogo

Johnson ha annunciato che intende parlare urgentemente con i Paesi alleati, a partire dalla questione delle nuove sanzioni contro Mosca. "E' chiaro che dovremo iniziare ad applicare quanta più pressione possibile" in quanto "è difficile vedere come questa situazione possa migliorare''. Alla fine della conferenza stampa convocata per annunciare i piani per la convivenza col Covid-19 in Inghilterra, ha affermato: "Vi lascio per chiamare il presidente Zelensky e trasmettergli naturalmente il sostegno del Regno Unito all'Ucraina".

“La decisione di Mosca erode gli sforzi fatti”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg "condanna" la decisione del presidente russo. "Condanno la decisione della Russia di estendere il riconoscimento all'autoproclamata 'Repubblica popolare di Donetsk' e 'Repubblica popolare di Luhansk'. Ciò mina ulteriormente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, erode gli sforzi per una risoluzione del conflitto e viola gli accordi di Minsk", ha sottolineato in una nota.

Le mosse degli Stati Uniti

Dal canto suo, la Casa Bianca rende noto che "Joe Biden firmerà presto un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, attività commerciali e finanziarie da parte degli americani per, da o nelle cosiddette regioni separatiste dell'Ucraina". Questo ordine esecutivo “fornirà l'autorità di imporre sanzioni su ogni persona determinata a operare in quelle aree dell'Ucraina", prosegue la Casa Bianca, annunciando che il dipartimento di stato e il Tesoro comunicheranno a breve altri dettagli. Biden ha inoltre chiamato il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz per discutere della decisione del leader del Cremlino Vladimir Putin.