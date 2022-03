Quinto giorno dall’invasione: il riassunto

Il quinto giorno di combattimenti si apre con poche certezze. Le autorità ucraine alle prime luci del giorno annunciano che Kiev e Kharkiv, le prime due città del Paese, non sono passate in mani russe.

Ucraina nell’Ue?

Attorno alle 10, il presidente ucraino Zelensky torna a parlare dal podio: “Ci rivolgiamo all’Unione europea per chiedere un’adesione immediata dell’Ucraina attraverso una procedura speciale. Il nostro obiettivo è stare con tutti gli europei e, soprattutto, essere alla pari. Sono sicuro che è giusto, sono sicuro che è possibile”.

Per il momento aiuti militari

Una richiesta che per ora difficilmente troverà riscontro. Lo ha lasciato intendere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, prima di iniziare la conferenza con i ministri europei della difesa. Mezzo miliardo di euro è stato stanziato dall’Ue per fornire supporto all’esercito ucraino e ora si tratta di coordinare l’invio di questo materiale bellico. “Questo miliardo e mezzo servirà per armi di difesa, armi di grosso calibro, anti-carri e tutto il materiale necessario per respingere l’aggressione”, ha illustrato Borrell. “La lotta è feroce. Kiev sta resistendo, Kharkiv sta resistendo, Mariupol sta resistendo e la Russia sta pagando un altissimo tributo in termini di vittime”. Domani il Parlamento europeo, comunque, si esprimerà sull’eventualità di concedere lo statuto di “candidato all’adesione” all’Ucraina.

Iniziano i colloqui di pace

Alle 13 sono poi iniziati gli attesi colloqui di pace tenuti in una località segreta della Bielorussia nella regione di Gomel, al confine con l’Ucraina. La delegazione ucraina è guidata dal ministro della difesa Oleksii Reznikov. Alla testa della controparte russa, Vladimir Medinsky, consigliere di Putin. La richiesta ucraina è il cessate il fuoco e un completo ritiro delle truppe russe dal paese. La Russia non ha voluto invece rendere pubbliche le proprie richieste, ma in una telefonata con Emmanuel Macron, Vladimir Putin ha ribadito la sua richiesta di un riconoscimento internazionale dell’annessione della Crimea e il completamento della “demilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina.



Nulla di fatto, però qualcosa si muove

I colloqui sono terminati nel tardo pomeriggio senza risoluzioni decisive, ma le parti hanno riconosciuti alcuni punti sui quali vi è intesa a proseguire nelle discussioni, che dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Nel frattempo, si continua a combattere.

Berna sanziona la Russia

Questa giornata è però stata storica anche per la Svizzera: con una mossa che si potrebbe definire inaudita, il Consiglio federale ha adottato tutte le sanzioni economiche che l’Unione europea ha imposto alla Russia. “L’attacco russo all’Ucraina è un attacco inaccettabile, dal punto di vista del diritto internazionale, sul piano politico e dal punto di vista morale. Ecco perché - ha detto in conferenza stampa il presidente della Confederazione Ignazio Cassis - il Consiglio federale ha deciso di riprendere integralmente le sanzioni europee”, sia quelle decise il 23 febbraio che quelle decise il 25. “Come depositari della convenzione di Ginevra sui diritti dell’uomo - ha detto ancora Cassis - non possiamo stare a guardare che questi vengano calpestati. Le altre democrazie devono poter contare sulla Svizzera”. La compagnia aerea Swiss ha deciso di interrompere con effetto immediato i voli per e dalla Russia fino alla fine di marzo.

La fine della nostra neutralità?

La decisione del Consiglio federale ha subito interrogato gli svizzeri sulla questione della neutralità. Anche una parte della stampa estera ha definito “storica” la mossa della Confederazione, affermando addirittura che questa mette fine alla neutralità elvetica.

Anche il calcio

Infine, la Russia è sempre più isolata anche nei potenti circuiti del calcio internazionale. Numerose federazioni di calcio hanno fatto sapere che non giocheranno più alcuna partita contro la Nazionale di Mosca. Fra queste, c’è pure quella Svizzera. La Russia non potrà però più giocare alcuna partita ufficiale contro qualsiasi nazione: in serata Fifa e Uefa hanno escluso la Nazionale da tutte le competizioni ufficiali fino a data da definire, mettendo in serio pericolo la partecipazione russa ai prossimi Mondiali in Qatar.