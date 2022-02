“Putin ha scelto di invadere il paese”

“Provoca l’Ucraina” Biden gela la platea di giornalisti, e il mondo intero, quando parla dalla Casa Bianca dopo aver discusso per 45 minuti in conferenza telefonica con gli alleati europei. La Russia, spiega con tono drammatico citando l’intelligence Usa, “sta cercando di provocare” l’Ucraina e di creare “false giustificazioni” per una guerra ma in caso di invasione, assicura, “gli Usa, la Nato e la Ue saranno uniti e risoluti, nonostante i tentativi di Mosca di dividerci”, e imporranno “costi massicci”.

Aperta la porta del negoziato

“La diplomazia resta sempre una possibilità”, aggiunge, lasciando aperta la porta del negoziato, ma sconsigliando al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di lasciare il paese per andare oggi alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Poche ore prima dirigenti del consiglio nazionale per la sicurezza avevano accusato pubblicamente il governo russo degli ultimi cyber attacchi in Ucraina e avvisato che se Mosca attacca “diventerà un paria per la comunità internazionale, sarà isolata dai mercati finanziari mondiali e privata degli apporti tecnologici più sofisticati”. In seguito Biden ha ancora twittato che Mosca la pagherà cara se attacca l’Ucraina” ma “può ancora scegliere la strada della diplomazia”.