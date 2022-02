Per il giornalista ed esperto di politica internazionale Luigi Geninazzi il quadro che si prospetta sul conflitto russo-ucraino è “preoccupante” e parla della situazione peggiore in Europa dalla seconda guerra mondiale. “C’è stata la guerra in Jugoslavia, ma si trattava di un ‘operazione internazionale contro un paese molto piccolo. L’Ucraina è il paese più esteso in Europa dopo la Russia e ha 44 milioni di abitanti”.