Partita da Odessa nave con 26mila tonnellate di mais

“Sollievo per il mondo”

“Il giorno del sollievo per il mondo, in particolare per i nostri amici in Medio Oriente, Asia e Africa, quando i primi cereali ucraini lasciano Odessa dopo mesi di blocco russo. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba poche ore dopo la partenza della prima nave carica di cereali alla volta del Libano dopo una tappa a Istanbul per i controlli. Intanto, stando alle autorità turche, la nave “Razoni” partita in mattinata da Odessa, raggiungerà Istanbul domani alle 12 Gmt (le 14 in Svizzera). Stando al ministro della Difesa turco Hulusi Akar, l’imbarcazione sarà ispezionata a Istanbul prima di ripartire verso Tripoli in Libano, sua destinazione finale. La “Razoni” è la prima nave trasportante cereali a partire dall’Ucraina in seguito all’accordo trovato nelle scorse settimane a Istanbul tra Turchia, Russia, Ucraina e Nazioni Unite.