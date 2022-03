“Parlarsi è l'unico modo per fermare la guerra”

Aperta un’inchiesta

La prima notizia viene dall’Aia, dove ieri sera Karim Khan, procuratore del tribunale penale internazionale ha annunciato, l’apertura di un’inchiesta a seguito della denuncia di 39 paesi fra cui la Svizzera. Le indagini abbracciano gli oltre 8 anni di conflitto in Ucraina e dovranno appurare se nel paese sono stati commessi crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidi. Un’inchiesta che nelle intenzioni non farà sconti alle parti coinvolte in passato e ancora oggi nel conflitto.

Il messaggio di Macron

Sempre ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto alla nazione. Un quarto d’ora di discorso di cui, a posteriori teniamo questo breve passaggio: “Ho scelto di rimanere in contatto fintanto che potrò e fintanto che sarà necessario con il Presidente Putin, per convincerlo senza sosta a rinunciare alle armi per aiutare per quanto possibile i negoziati in corso e per evitare il contagio e l’espansione del conflitto”.

La posizione di Putin

Detto fatto questa mattina i due capi di Stato hanno avuto una conversazione al telefono di circa 90 minuti. Secondo la stampa francese, la posizione del presidente russo rimarremmo invariata: “una lotta senza compromessi contro i nazionalisti”. I quotidiani russi dal canto loro riportano come le condizioni del paese nei negoziati con l’Ucraina restino invariate: “la smilitarizzazione e una completa neutralità dell’Ucraina”.

Mosca interrompe temporaneamente gli attacchi

Sempre da fonti russe, Mosca sembrerebbe disposta ad irrompere gli attacchi per permettere la fuga dei civili. Le Nazioni Unite parlano già di un milione di persone scappate dal paese, mentre sarebbero circa 15mila le persone che hanno risposto alla chiamata di Zelensky e stanno raggiungendo l’Ucraina per combattere in una sorta di brigata internazionale.

“Vogliono distruggere anche Odessa”

Sul fronte militare un quadro di parte è stato fornito dallo stesso Zelensky: “Kiev è sopravvissuta ad un’altra notte di bombardamenti. La nostra difesa aerea funziona. Kherson, Izyum, e tutte le città colpite dai bombardamenti non si sono arrese. Chernihiv, Sumy, Mykolaiv mantengono la linea. Odessa. Vogliono distruggere anche Odessa. Ma l’unica cosa che vedranno è il fondo del Mar Nero”.

Kherson occupata ma non controllata

Al di là delle dichiarazioni, Kherson sarebbe occupata dai russi ma non ancora sotto il loro controllo. Un video è girato in rete sul comitato di benvenuto riservato agli occupanti nella periferia nord della città.

Si teme un assalto anfibio

Al largo di Odessa questa mattina sono state avvistate delle navi militari, gli Stati Uniti credono che la Russia stia preparando un assalto anfibio. Nel pomeriggio un cargo estone è affondato al largo della città marittima, probabilmente dopo aver colpito una mina. L’Estonia, ricordiamo, è un paese membro della NATO.

Accordo in Ue su direttiva per profughi

È stata raggiunta un’intesa all’interno del Consiglio degli affari interni dell’Ue, a cui è associata anche la Svizzera, sull’applicazione della direttiva per la protezione temporanea “per chi fugge dalla guerra in Ucraina”. È quanto annuncia il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin. “È un accordo storico, l’Ue è unita e solidale”, aggiunge. Nelle ultimissime ore la presidenza del Consiglio europeo ha lavorato ad una dichiarazione politica da allegare alla direttiva per registrare il tema dei “non ucraini” in fuga su cui alcuni Paesi, Polonia su tutti, avevano espresso riserve.

Secondo round di negoziati in corso

Dopo lunga attesa è arrivata la conferma dell’inizio di un nuovo giro di negoziati, in una località bielorussa al confine con la Polonia. Gli esiti mentre, vi scriviamo, restano incerti. Quello che si sa è che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di parlare direttamente con Putin, giudicando un confronto con il presidente russo come “l’unico modo per fermare la guerra”. “Se noi dovessimo scomparire - ha detto - allora sarà il turno della Lettonia, della Lituania, dell’Estonia. Fino al muro di Berlino, credetemi”. Dal canto suo, il presidente russo ha dichiarato che “Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo” aggiungendo che “I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili”, ma “i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani”. L’operazione “speciale in Ucraina è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”, ha concluso il capo dello Stato.