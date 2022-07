Morto il giornalista Eugenio Scalfari

È morto Eugenio Scalfari. Il giornalista e scrittore italiano, fondatore di Republica, aveva 98 anni. A darne notizia La Repubblica. Nato a Civitavecchia, in provincia di Roma, il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due ‘creature’, “L’Espresso” e “Repubblica”, nate dal nulla ma che in pochi anni hanno raggiunto i vertici della diffusione e lasciato un’impronta indelebile.

Gli esordi

Dopo la giovinezza a Sanremo, dove al liceo classico ebbe come compagno di banco Italo Calvino, inizia a scrivere su alcune riviste fasciste, per venire poi espulso in quanto ritenuto un imboscato. Nei primi anni ‘50 inizia con il “Mondo” di Pannunzio e l’’Europeo” di Arrigo Benedetti. Nel ‘55 con quest’ultimo fonda “L’Espresso”, primo settimanale italiano d’inchiesta. Scalfari vi lavora nella doppia veste di direttore amministrativo e collaboratore per l’economia.