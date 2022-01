Molestie sessuali commesse da Andrew Cuomo, cadono le accuse

Il procuratore distrettuale della contea di Albany ha annunciato che lascerà cadere l’accusa penale contro l’ex governatore di New York Andrew Cuomo di aver “toccato con la forza” una sua assistente nel 2020. La decisione di David Soares è arrivata tre giorni prima che l’ex governatore democratico comparisse in tribunale.

Pur avendo definito la presunta vittima “cooperativa e credibile”, il procuratore ha spiegato che “dopo aver esaminato tutte le prove disponibili abbiamo concluso che non possiamo proseguire il processo”.

Nella denuncia non compare il nome della donna, che tuttavia si è identificata come Brittany Commisso, una delle assistenti di Cuomo. La giovane ha detto che l’ex governatore ha fatto scivolare la mano sulla sua camicetta e le ha afferrato il seno quando erano soli in un ufficio nella sua residenza alla fine del 2020.