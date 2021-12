Misure, Germania e Italia stringono

L’Europa corre ai ripari contro Omicron e sono diverse le strategie applicate dai singoli Paesi per far fronte a questa nuova ondata: ieri sera la Germania ha deciso di limitare a un tetto di massimo 10 persone gli incontri privati a partire dal 28 dicembre. La misura si applica a vaccinati e guariti, mentre i non vaccinati potranno incontrare al massimo due persone di un altro nucleo famigliare. Dallo stesso giorno, i nostri vicini a Nord del Reno diranno addio al pubblico alle partite sportive e vedranno chiudere discoteche e locali notturni.