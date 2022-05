Migranti, 56 persone salvate nella Manica

Tutti sono stati tratti in salvo a bordo di un rimorchiatore, con vestiti caldi, biscotti e pelouche per i più piccoli. Sono stati fatti sbarcare sul porto di Boulogne-sur-mer, assistiti dai pompieri e dagli agenti della Police aux Frontières (Paf). Da fine 2018, le traversate illegali della Manica si vanno moltiplicando malgrado i ripetuti avvertimenti delle autorità parigine che mettono in guardia dai pericoli legati alla densità del traffico, delle forti correnti e dalla fredda temperatura dell’acqua. Lo scorso novembre, lo stesso braccio di mare tra Francia e Gran Bretagna si è trasformato in un cimitero, con il tragico naufragio di un gommone costato la vita a 27 migranti in rotta verso la Gran Bretagna.