Mai così tante persone in fuga nel mondo

L’aumento dei numeri globali

Alla fine del 2021, le persone in fuga risultavano essere 89,3 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente e ben oltre il doppio rispetto al dato registrato dieci anni fa. L’invasione russa dell’Ucraina - che ha causato uno degli esodi forzati di più ampia portata e quello in più rapida espansione dalla Seconda Guerra mondiale - e altre emergenze come in Africa o in Afghanistan hanno portato la cifra a superare la drammatica soglia dei 100 milioni già a maggio 2022.

“Ogni anno, nell’ultimo decennio, i numeri sono aumentati”, ha osservato l’alto commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. “Se la comunità internazionale non unirà le forze per far fronte a questa tragedia umana, risolvendo i conflitti in corso e individuando soluzioni durature, questa terribile tendenza continuerà”.