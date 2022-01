Macron riconosce colpe Francia in massacro Algeri del 1962

Nel percorso di riconoscimento delle colpe della Francia nella guerra in Algeria, il presidente Emmanuel Macron - ricevendo all’Eliseo famiglie di algerini - ha dichiarato per la prima volta che il massacro della rue d’Isly ad Algeri, in cui morirono decine di sostenitori dell’Algeria francese ad opera dell’esercito nel marzo 1962, è “imperdonabile per la Repubblica”. “Quel giorno - ha detto Macron - i soldati francesi dispiegati in modo improprio, mal comandati, spararono su dei francesi. Quel giorno, fu un massacro”.