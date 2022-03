La situazione a Kiev

Dopo che nella notte si sono sentite esplosioni a Kiev, che hanno causato la morte di almeno due persone, la capitale ucraina si prepara ad accogliere leader europei. I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, in qualità di rappresentanti del Consiglio europeo, incontreranno il presidente ucraino volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys. Un incontro, sostiene l’inviato del La Stampa Francesco Semprini, che si trova attualmente nella capitale ucraina, voluta per mandare un messaggio a Putin e mostrare che l’Occidente è vicino a sostenere la causa del paese. La capitale sarà inoltre interessata da un coprifuoco di 36 ore, che entrerà in vigore da stasera alle 20 ora locale. Un coprifuoco che secondo Semprini può essere legato alla visita degli esponenti politici, ma anche per possibili attacchi più robusti da parte della Russia.