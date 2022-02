La Russia attacca l’Ucraina

Quando a Mosca sono quasi le 06.00 del mattino, Vladimir Putin annuncia in tv l’attacco all’Ucraina. “Un’operazione militare per proteggere il Donbass”, dice il presidente russo, che chiede all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa”, affermando che i piani di Mosca non includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzarizzazione. A fargli eco in seguito anche il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, che ha dichiarato “Putin ha appena lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina”.

Il discorso di Putin

Il presidente russo ha inoltre detto che gli scontri tra due forze sono “inevitabili” e sono “solo una questione di tempo”. Putin ha pertanto ribadito l’inaccettabilità di un’ulteriore espansione della NATO nonché il suo uso del territorio ucraino, rifiutando di trattare sulle loro richieste di sicurezza. “Chi interferirà ne pagherà le conseguenze”, ha affermato Putin, definendo l’offensiva “non una guerra, ma un’operazione militare speciale”.

Operazione “per proteggere le persone”

L’operazione militare avviata da Putin, come da lui dichiarato, ha l’obiettivo di “proteggere le persone”, chiarendo che le circostanze “esigono un’azione decisiva da parte della Russia”. Secondo Reuters (che cita l’agenzia di stampa russa Tass), Putin ha poi espresso la volontà di “smilitarizzare e de-nazificare” l’Ucraina, invitando i soldati ucraini a posare le armi e tornare a casa, per infine avvertire che “in caso di interferenza straniera, la Russia agirà immediatamente”. La responsabilità dello spargimento di sangue sarà del “regime ucraino”, mentre la risposta della Russia “sarà immediata se qualcuno cercherà di assumerla”. Perciò Putin, rivolgendosi agli ucraini, ha detto che “i vostri padri e nonni non hanno combattuto per aiutare i ‘neonazisti’”. “I nostri piani non sono di occupare l’Ucraina, non abbiamo intenzione di imporci a nessuno” ha chiarito Putin, ribadendo e sottolineando che l’operazione è rivolta solo al Donbass. Questa mattina le truppe russe entreranno quindi in azione militare nel Donbass, dove si trovano le regioni separatiste di Donetsk e Lugansk che Mosca ha riconosciuto come indipendenti lunedì. La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”. “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”, ha avvertito il presidente russo citato dalla Tass.

Biden: “Solo la Russia è responsabile”

Non è sicuramente mancata la reazione degli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden ha dichiarato che “Le preghiere di tutto il mondo sono con il popolo ucraino mentre subisce un attacco ingiustificato e non provocato da parte delle forze militari russe. Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e sofferenza. Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà”. La risposta degli Stati Uniti e dei suoi alleati sarà “unita e decisiva” e la Russia sarà “ritenuta responsabile dal mondo intero”.

Esplosioni anche nella capitale

Dopo la dichiarazione del vice ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, questo ha aggiunto che non si tratta solo del Donbass, ma dell’intera Ucraina. Si sono infatti avvertite subito le forti esplosioni nelle città ucraine, non solo al confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev: la presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale. L'attacco avrebbe già fatto centinaia di vittime, secondo la Cnn. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia, come confermato da guardie di frontiera ucraine. Stando a quanto postato su Facebook da Gerashchenko, a Kiev e Kharkiv i centri di controllo e quartier generali militari sono stati bombardati, mentre sul confine è presente fuoco d’artiglieri. “L’Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora”, è la prima reazione del ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo il quale “Putin ha lanciato un’invasione su larga scala. Le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione”.

Zelensky e Biden

Non è sicuramente stata una notte tranquilla per il presidente ucraino, che ha deciso di rivolgersi alla nazione spiegando che la Russia ha attuato attacchi missilistici sia sulle infrastrutture ucraine sia sulle guardie di frontiera ucraine, provocando anche diverse esplosioni in molte città del Paese. Zelensky ha poi parlato con Joe Biden, per poi invitare gli ucraini a restare a casa e non perdere la calma: “L’esercito lavora. Sarò sempre con voi. Rimanete forti. Vinceremo perché siamo l’Ucraina. Gloria all’Ucraina”. Secondo Reuters, Zelensky ha inoltre aggiunto che l’Ucraina introdurrà la legge marziale in tutti i territori dello Stato. Stati Uniti e alleati “imporranno” invece “sanzioni dure alla Russia”: “Continueremo a fornire sostegno e assistenza all’Ucraina e alla sua popolazione”, ha dichiarato Biden al presidente ucraino.

Le reazioni

Immediate le reazioni da tutto il mondo. “Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane”, afferma il presidente americano Joe Biden, che parlerà ancora nel pomeriggio anche per annunciare nuove sanzioni di Stati Uniti e alleati contro Mosca che è “responsabile per la morte e la distruzione che l’attacco porterà“. Dura la posizione dell’Onu. Il segretario generale Antonio Guterres, che aveva appena chiesto a Putin di fermare le truppe e dare una chance alla pace, interviene dopo l’attacco: “È il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Devo cambiare il mio appello: presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe. Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu”.

Nato condanna con forza l’attacco

La Nato “condanna con forza l’attacco sconsiderato della Russia contro l’Ucraina che mette a rischio innumerevoli vite civili” e chiede a Mosca di “fermare immediatamente” la sua azione militare, che definisce “una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica”. Il segretario generale Jens Stoltenberg ribadisce il sostegno al popolo ucraino e riafferma che l’Alleanza farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”.

Ue: “Cremlino responsabile”

L'Europa è al fianco di Kiev. “In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l’Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile”, dice in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Putin ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione”, attacca il premier britannico Boris Johnson, che si dice “inorridito” per quello che definisce “un attacco non provocato”.

Mercati internazionali preoccupati

Paura sui mercati internazionali. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, perdendo circa il 2%. Vola il prezzo del petrolio: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia. Crolla invece il Bitcoin: -8%, sotto i 35'000 dollari. Le Borse asiatiche virano in negativo: l'indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perdite anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%).