“La Nato non sta cercando una guerra con la Russia”

Al termine del secondo giro di negoziati, durante la notte del nono giorno dall’invasione i combattimenti hanno ripreso d’intensità. Le barricate erette sulla strada verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno ceduto. Attorno alle 02:30 un edificio poco lontano dai reattori è stato colpito, provocando un incendio, che è stato domato nel corso delle ore.

“Abbiamo rischiato un disastro 10 volte quello di Chernobyl”

“Siamo sopravvissuti ad una notte che avrebbe potuto fermare la storia. La storia dell’Ucraina. La storia dell’Europa, ha detto Zelensky. Le truppe russe hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La più grande d’Europa. Il disastro sarebbe potuto essere sei volte quello di Chernobyl. I carri russi sapevano contro cosa stavano sparando, puntando all’impianto. Questo è un atto di terrorismo senza precedenti”.

Conflitto ridimensionato

Gli eventi di questa notte fanno piombare il conflitto e l’intera situazione in una nuova dimensione. Alle 10:30 l’agenzia internazionale per l’energia nucleare ha parlato alla stampa: “È importante sottolineare che i sistemi di sicurezza dei sei reattori non sono stati compromessi e non c’è stato una fuga di materiale radioattivo. Due persone sono rimaste ferite, non si tratta di tecnici ma di personale della sicurezza”, ha dichiarato il direttore generale Rafael Mariano Grossi, ribadendo l’intenzione dell’agenzia di constatare le condizioni del sito di Chernobyl e degli altri impianti nucleari del Paese.

“La Nato è un’alleanza difensiva”

Al termine di una riunione straordinaria dei ministri degli esteri dei Paesi Nato, il direttore generale Jens Stoltenberg, annunciando che la Nato ha schierato la forza di risposta rapida, ha poi affermato: “Continueremo a fare quanto necessario per proteggere e difendere ogni singolo centimetro dei territori Nato. La Nato è un’alleanza difensiva. Il nostro compito principale è mantenere sicuri i Paesi che la compongono. Non prendiamo parte al conflitto e abbiamo la responsabilità di evitare che il conflitto si estenda al di fuori dell’Ucraina, perché le conseguenze sarebbero devastanti. La Nato non sta cercando una guerra con la Russia”.

“Un’azione di sabotatori ucraini”

Le comunicazioni ufficiali delle forze armate della federazione russa descrivono gli eventi di questa notte, come un’azione di sabotatori ucraini, atta a far incolpare la Russia di una catastrofe nucleare, azione respinta con armi leggere. Dall’inizio di quella che nel paese continua ad essere definita “un’operazione speciale”, la narrazione non è cambiata di una virgola: le forze di occupazione, sono descritte come forze di difesa. I battaglioni dell’esercito ucraino come forze terroristiche che usano i civili come scudi umani. In questo solco s’inserisce l’intervento telematico di Vladimir Putin durante una cerimonia militare. Putin ha affermato che la Russia sta rispondendo ad azioni ostili. Il presidente russo ha inoltre messo in guardia dall’introdurre nuove sanzioni contro il paese.