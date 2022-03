La giornalista russa non scapperà in Francia

La giornalista diventata simbolo della resistenza in Russia non lascerà il paese. Marina Ovsyannikova, lo ricordiamo, qualche giorno fa aveva fatto irruzione in diretta tv (su uno dei canali più visti della Russia) con un cartello contro la guerra e la propaganda di Putin. La donna era poi stata immediatamente arrestata e rilasciata dopo un fermo di 14 ore e dovrà pagare una multa di 30mila rubli (circa 255 franchi) per il video pubblicato in cui spiegava le sue azioni e invitava i russi a manifestare contro la guerra.

Non scapperà in Francia

Dopo il fatto la Francia le aveva offerto asilo ma la giornalista ha declinato l’offerta. In un’intervista a France 24 ha spiegato che lei “come patriota” intende rimanere in Russia. Inoltre, ha raccontato che la sua insoddisfazione per la propaganda del Cremlino è aumentata negli anni, in particolare con l’incarcerazione di Alexei Navalny, leder dell’opposizione. Il punto di non ritorno, però, “è stata l’invasione dei russi in Ucraina lo scorso 24 febbraio.

“Nella vita devi reagire”

Marina Ovsyannikova lascerà il suo lavoro alla tv russa, “come vorrebbero fare anche altri ma non possono per la situazione economica”, racconta. La giornalista ha anche due bambini e a France24 ha raccontato che uno dei due l’ha rimproverata per avere messo in pericolo anche la famiglia. “Gli ho spiegato che nella vita devi reagire e prendere decisioni che spesso sono complicate”, ha detto.