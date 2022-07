La Georgia vieta l’aborto dalla sesta settimana

Stretta sull’aborto anche in Georgia dove da oggi è entrato in vigore il divieto dalla sesta settimana, quando molte donne non sanno neanche di essere incinta. Lo riferiscono gli avvocati del Center for reproductive rights, l’organizzazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso ‘Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization’ e che si sta occupando di molte cause contro gli stati che hanno già vietato imposto forte limitazioni all’interruzione di gravidanza.