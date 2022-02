La Cina spinge per i colloqui Russia-Ucraina

La Cina prende l’iniziativa e spinge per una soluzione della crisi in Ucraina quando la portata dell’invasione russa è allarmante, spingendosi anche ad astenersi nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla risoluzione che condannava l’aggressione di Mosca, in una mossa valutata dai Paesi occidentali come un distinguo nei confronti dell’azione del Cremlino.