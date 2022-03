“L’obbligo del vaccino per uscire dalla pandemia”

“La strada per uscire dalla pandemia è l’obbligo di vaccino generalizzato. L’unica via affidabile è questa. Percorretela con me”. È quello che ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, in un discorso molto accorato rivolto al Bundestag.

Il ministro ha anche rivolto un nuovo appello a vaccinarsi: “Gran parte delle 300 vittime che ogni giorno si registrano in Germania sono non vaccinati”. “La possibilità dei non vaccinati di ammalarsi e avere un decorso grave della malattia se non addirittura di morire non è mai stata così alta come adesso”, ha incalzato.