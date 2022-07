Kenya, vaccinazione contro la febbre gialla

Lo ha reso noto ai media il direttore generale della Sanità Patrick Amoth, lanciando l'iniziativa. Dall'inizio dell'anno la febbre gialla è tornata a proliferare in Kenya nella zona di Garbatulla, al confine con la Somalia. Sette persone sono morte e 71 sono risultate infette.

Da un decennio non si verificavano focolai del virus

Amoth ha assicurato ai residenti di Isiolo e Garissa che il vaccino è sicuro, affermando che una singola dose offrirà loro una protezione a vita dalla malattia. Era da 11 anni che non si verificavano focolai di febbre gialla in Kenya.