Italia verso il “super green pass” al lavoro

Il decreto potrebbe arrivare già all’inizio dell’anno, dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri del 5 gennaio, e secondo i media italiani sembra ormai praticamente certo: l’accesso al posto di lavoro sarà garantito solo ai possessori del cosiddetto “super green pass”, ovvero il certificato Covid per vaccinati e guariti. Il nostro 2G. Questa l’ulteriore stretta prevista dal Governo Draghi, che si accompagnerà al “semi-lockdown” per i non vaccinati dal 10 gennaio, che potranno infatti accedere solo a negozi e servizi essenziali senza certificato.