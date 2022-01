Italia, obbligo vaccinale per gli over 50

L’Italia stabilisce l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. La decisione è stata presa dal Governo Draghi dopo un non facile Consiglio dei ministri. Se questa misura è stata approvata all’unanimità, l’estesa maggioranza politica che dà fiducia al governo di Mario Draghi si è divisa sull’introduzione dell’obbligo del super pass per accedere ai servizi o per entrare nei negozi, con la Lega che deve incassare la linea imposta dal premier sull’obbligo vaccinale per questa fascia di età, ottenendo però che per andare in banca, dal parrucchiere o alle poste basterà il pass base sul modello 3G.

Per i guariti obbligo dopo sei mesi

Scatta dunque l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con l’esenzione solo per chi dispone di un certificato medico. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo sei mesi. La bozza del decreto non prevede tuttavia sanzioni in caso di violazione dell’obbligo.