In tutto il mondo si manifesta per l’Ucraina

È un sostegno unito e compatto quello che decine di migliaia di persone stanno manifestando verso l’Ucraina, Paese nel quale è in corso il conflitto bellico. In migliaia sono ad esempio scesi in piazza a Berna. Promotrice della manifestazione è un'ampia alleanza di movimenti pacifisti e partiti di sinistra. La dimostrazione, autorizzata, che si svolge al motto di "Pace per l'Ucraina e tutta l'Europa", è iniziata a mezzogiorno non lontano dalla stazione. Tra i manifestanti vi sono persone di tutte le età, svizzere e ucraine, ha constatato Keystone-Ats. Vista la grande folla, il traffico nel settore è bloccato.

L’esortazione ad agire

Sono stati lanciati vari appelli per una de-escalation e una soluzione politica del conflitto nel quadro di accordi multilaterali. In una dichiarazione congiunta, il PS, i Verdi, le loro sezioni giovanili e diverse organizzazioni per la pace hanno invitato la Svizzera ad agire. Berna deve imporre dure sanzioni contro il presidente Vladimir Putin e le élite russe e sostenere le sanzioni dell'Unione europea. Inoltre, il Consiglio federale dovrebbe prendere ora delle decisioni affinché almeno 10'000 persone che cercano protezione dalla regione di crisi possano essere accolte in Svizzera il più rapidamente possibile.

Manifestazioni contro la guerra in Ucraina sono previste anche a Bellinzona, Ginevra, Basilea e Lucerna. Dimostrazioni spontanee avevano già avuto luogo in diverse città svizzere giovedì scorso, con la partecipazione complessiva di oltre mille persone.

Uniti per lo stesso principio

Come detto, si moltiplicano in tutto il mondo le manifestazioni di solidarietà all'Ucraina contro l'invasione russa, dall'Argentina alla Georgia passando per Tokyo e Roma.