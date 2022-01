In Portogallo cresce l’estrema destra

Il Partito Socialista migliora il risultato delle precedenti legislative del 2019 e potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento con 116 seggi, secondo l’exit poll elaborato dall’Università Cattolica Portoghese per Rtp. Il suo principale rivale, Rui Rio del Partito Social Democratico, rimane invece distante nonostante i sondaggi della vigilia lo indicassero quasi alla pari. Risultati che, se confermati, permetterebbero al primo ministro uscente di esplorare possibilità concrete di formare un governo.

Appare in forte crescita Chega, partito in sintonia con diverse forze conservatrici europee: potrebbe ottenere tra 7 e 13 seggi, mentre nell’ultima legislatura ne deteneva solo uno, diventando così la terza formazione politica portoghese in Parlamento. Segue il centrodestra di Iniciativa Liveral, con il 4-7% dei voti e tra 5 e nove deputati, mentre le due formazioni che hanno composto la coalizione di governo guidata da Costa per una legislatura e mezzo, il Bloco de Esquerda e il Partito Comunista insieme ai Verdi, rischiano di perdere diversi seggi.