“In guerra i crimini sono sempre dietro l’angolo”

“Non ho nessuna difficoltà a ritenere che durante l’occupazione russa di Bucha siano stati commessi dei crimini nei confronti dei civili. Del resto, il fatto che siano state scavate dai cittadini delle fosse comuni per deporre i propri morti sta lì a dimostrarlo”. Così il giornalista Toni Capuozzo, intervenuto nel corso di Ticinonews, ha commentato i recenti avvenimenti di Bucha. La cosa che stupisce è che “la Croce rossa internazionale non sia stata convocata subito. È lei che redige sempre un primo rapporto, il più obiettivo possibile, e fa in modo che la scena del crimine non venga modificata”. Si tratta “del primo passo per adire davvero a un tribunale internazionale contro i crimini di guerra. Perché non è stata chiamata da Kiev?”.

“Crimini dietro l’angolo”

Quando si è in guerra “i crimini sono inevitabilmente dietro l’angolo”. I conflitti “non sono combattuti dai buoni per definizione contro i cattivi. Certo, qui siamo all’interno di un contesto che vede un aggressore e un aggredito, ma da lì in poi bisogna andare a vedere ogni singolo episodio, se non si vuole rimanere succubi della propaganda dell’uno o dell’altro”.

Un’Europa più “obbediente”

Ma come sarà l’Europa dopo questo conflitto? “Ne uscirà molto indebolita e più obbediente nei confronti degli Usa, da cui diventeremo in parte dipendenti per il gas” prosegue Capuozzo. “Ma soprattutto politicamente: ci sono state delle commistioni a mio avviso pericolose tra Ue e Nato, che sono due cose distinte”. Sono stati “votati aiuti militari come Ue. Mi auguro inoltre che le sanzioni abbiano una loro efficacia per fermare l’aggressività di Putin, ma temo che faranno più male ai sanzionatori che ai sanzionati”. Per quanto riguarda la Cina “ritengo la sua partnership con Mosca sia strategica, però credo anche che, visto il cinismo delle grandi potenze, la Cina si auguri che da questo conflitto escano indeboliti tutti quelli che lo hanno combattuto: dalla Russia all’America, per interposta persona”, conclude Capuozzo.