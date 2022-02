Il riassunto della quarta giornata di guerra

L’invasione russa dell’Ucraina ha avuto luogo per il quarto giorno consecutivo. Ne abbiamo ricostruito i momenti salienti in tre fasi.

La mattinata

Il quarto giorno di combattimenti in Ucraina si apre con gli scontri nella città di Charkiv, seconda città più popolosa del paese, che conta 1.4 milioni di abitanti. L’esercito russo e quello ucraino si affrontano per le strade della metropoli.

Viola Amherd, contemporaneamente, annuncia alla NZZ am Sonntag che la Russia starebbe cercando di manipolare l’opinione pubblica svizzera. Sulla questione si sarebbero già attivati i servizi segreti elvetici. Tale operazione risulterebbe evidente dal fiorire di commenti filorussi su Twitter, Facebook oltre che su blog e giornali online, prodotti da bot automatici.

Nella stessa mattinata entrano in funzione le misure di ritorsione finanziaria europee. Alcune banche selezionate sono escluse dal sistema Swift da UE, USA e Canada, il cui esempio è seguito da altri paesi come il Giappone.

Zelensky a metà mattinata esprime il suo rifiuto in merito a delle eventuali trattative in Bielorussia. In alternativa, il leader ucraino propone Varsavia, Istanbul o Baku.

L’escalation nel pomeriggio

A fine mattinata il primo ministro Olaf Scholz afferma davanti al Bundestag che la Germania “al fianco dell’Ucraina è dalla parte giusta della storia”. Nel pomeriggio, il cancelliere tedesco annuncerà la decisione di stanziare un fondo speciale da 100 miliardi per la difesa. A Berlino si stima che tra le 100’000 e le 500’000 persone abbiano sfilato per dimostrare solidarietà al popolo ucraino e protestare contro il conflitto. Altre manifestazioni hanno luogo a Roma, ma anche San Pietroburgo e Minsk, dove migliaia di partecipanti sono arrestati.

Immediatamente dopo mezzogiorno le agenzie ONU sospendono le proprie attività in Ucraina.

Mosca, dal canto suo, avanza un ultimatum a Kiev. L’Ucraina rifiuta la proposta d’apertura delle trattative, valida per la Russia solo fino alle 13. Tuttavia, intorno alle 14, Mosca annuncia a sorpresa che l’Ucraina ha accettato di organizzare delle trattative in Bielorussia. L’affermazione non è inizialmente confermata dalla controparte.

Circa 20 minuti dopo Putin annuncia di aver messo in allerta la “forza di deterrenza” dell’esercito russo, che potrebbe contentere una componente nucleare. Lo scopo di questo insieme di unità sarebbe scoraggiare un eventuale attacco al regime di Putin. Tale decisione sarebbe giustificata dalle “affermazioni aggressive di alti funzionari Nato” nei confronti della Russia, oltre che alle sanzioni economiche definite “illegittime”.

Nel proseguio del pomeriggio non si fanno attendere le risposte dei vari leader politici. Katrine Keller-Sutter è dell’avviso che le misure di sanzione svizzere vadano inasprite. Ursula von der Leyen annuncia una serie di misure di sanzione dalla portata storica. I portali mediatici russi Sputnik e Russia Today sono proibiti sul suolo europeo. Ai velivoli russi è fatto divieto di sorvolare i cieli europei. Sono prese inoltre tutta una serie di misure commerciali e finanziarie. Inoltre, per la prima volta nella storia, l’Unione finanzierà l’acquisto e la consegna di armi per la difesa di un paese sotto attacco, per un valore di 500 milioni di euro. Il timore è che le mire espansionistiche russe possano riguardare anche i Balcani occidentali.