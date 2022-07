Il “McDonald’s russo” finisce le patatine

Un mese dopo l’apertura, alcune filiali di Vkusno i Tochtka (buono e basta) hanno terminato il classico contorno da fast food, come riporta la Bbc che rimanda ad altri media russi. La causa sarebbe una mancanza di patate del giusto tipo. La compagnia ha annunciato che si aspetta di ricevere delle nuove forniture entro l’autunno.

La catena di ristorazione ha inoltre spiegato che il 2021 è stato un anno di cattivi raccolti per la varietà di patate in questione. Vkusno i Tochtka ha specificato che, anche se generalmente faccia affidamento su fornitori russi, gli è stato impossibile procurarsi delle patate tramite l’importazione. Il ministro dell’agricoltura russo, intervenuto su Telegram, si è premunito di smentire qualunque voce su una carenza di patate nel mercato.