Horizon Europe, uno spiraglio per la Svizzera

Alcuni Stati favorevoli

Si tratta della seconda volta che gli Stati membri si esprimono in questo senso nel quadro del gruppo di lavoro, hanno riportato oggi fonti europee. Non si sa con precisione di quali nazioni si tratti, ma sicuramente Germania, Austria e Paesi Bassi hanno in passato fatto capire la propria posizione favorevole sul tema. Giovedì scorso la Segretaria di Stato Livia Leu si è recata a Bruxelles per firmare un memorandum d’intesa in merito al secondo contributo elvetico (1,3 miliardi di franchi spalmati su dieci anni) volto a ridurre le disparità tra gli Stati della comunità. Il viaggio era in generale previsto per colloqui esplorativi in vista di una normalizzazione delle relazioni fra Svizzera e Ue. Le dichiarazioni pubblicate oggi rientrano nel quadro della riunione del gruppo di lavoro svoltasi ieri pomeriggio