“Ho paura, ogni giorno ci sono le bombe”

La guerra colpisce l’Ucraina nel profondo. I civili, come sempre in questi casi, sono le vittime principali. Ogni giorno si contano nuovi decessi, tra cui anche molti bambini e secondo l’Unhcr più di 500mila persone sono già fuggite nei paesi vicini. Chi rimane dorme vestito nei rifugi con gli zaini pronti per scappare in caso di necessità.