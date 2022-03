Guerra in Ucraina, cos’è successo oggi

Ieri sera il presidente statunitense Joe Biden, nel fare il punto sullo stato della nazione, ha voluto serrare i ranghi: “L’attacco di Putin all’Ucraina è stato premeditato e totalmente non-provocato. Ha rifiutato più volte la via diplomatica. Credeva che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Pensava di dividerci, all’interno di questa nazione e in questo consesso. Pensava di dividerci anche in Europa. Si sbagliava.”

Un quadro complesso

Sul fronte dei combattimenti la situazione rimane confusa, come da sette giorni a questa parte. In mattinata un edificio amministrativo nel centro di Kharkiv, sul fronte nord-est, è stato colpito dai bombardamenti. La città rimane comunque sotto controllo ucraino. Più complessa l’analisi della situazione di Kherson, nel sud del paese: i vertici militari russi affermano di avere il controllo della città. Sul fronte meridionale più fonti segnalano l’avanzata russa verso Energodar, dove si trova la centrale nucleare di Zaporiza, la più grande d’Europa. Gli abitanti avrebbero eretto delle barricate per fermare i veicoli russi. A Kiev, infine, sarebbero iniziati gli scontri nella città di Zytomyr, ad ovest della capitale. La città è un’importante via di comunicazione e se cadesse in mano russa si aprirebbe un nuovo fronte nei combattimenti per Kiev.

Lo spettro della guerra nucleare

In un’intervista ad Al-Jazeera, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha evocato lo spettro di una guerra nucleare nel caso in cui la Nato dovesse intervenire, eventualità, per inciso, che al momento risulta remota. L’Alleanza atlantica, attraverso i paesi membri, sta fornendo aiuti e armi all’Ucraina e in questi giorni ha spostato delle truppe nei paesi confinanti con la zona del conflitto, ma dall’inizio dell’invasione è stato escluso un intervento armato.

Colloqui domani mattina

La delegazione ucraina arriverà nella località prevista per i colloqui con la Russia domani mattina. Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, confermando che come luogo per i negoziati è stata scelta di comune accordo con Kiev l’area della foresta di Bialowieza, al confine tra Bielorussia e Polonia. Per lo spostamento, l’esercito russo ha fornito un corridoio di sicurezza alla delegazione ucraina, ha aggiunto, citato dalla Tass. Dal canto suo, Kiev ha confermato che i suoi negoziatori sono partiti per raggiungere il luogo dell’incontro.