Giappone, Abe è morto

Cosa era successo

Colpito almeno da due pallottole, Abe è crollato a terra privo di sensi. Subito soccorso e trasportato all’ospedale, i vigili del fuoco locali avevano dichiarato che “le sue condizioni erano molto gravi e non mostrava segni di vita”. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 in Giappone, le 4.30 in Svizzera. Un quarto d’ora più tardi è arrivata l’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Ricordiamo che Abe è stato in carica nel 2006, per un anno, e per 9 anni dal 2012 al 2020. Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d’urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto di condannare “nel modo più deciso possibile” l’attentato ai danni di Abe, definito come “inaccettabile” e “vile e barbaro”, assicurando che un'azione del genere è assolutamente imperdonabile. Anche i partiti di opposizione hanno deciso di fermare la campagna elettorale in segno di solidarietà e di tornare nella capitale. Alcuni testimoni oculari, stando a quanto riportato da alcuni media, hanno raccontato che l’attentatore si sarebbe avvicinato ad Abe da dietro, sparando il primo colpo un minuto dopo l’inizio del discorso. Dopo il secondo sparo l’ex premier si è accasciato al suolo.