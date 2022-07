GB-Nuova Zelanda, per gli under 35 non serve il visto

Regno Unito e Nuova Zelanda rafforzano le loro relazioni post Brexit estendendo l’abolizione di obblighi di visto per tutti i giovani fino a 35 anni d’età che decidano di trasferirsi da un Paese all’altro per vivere o per lavorare. L’annuncio è stato dato a margine di una visita oggi a Londra della premier di Wellington, Jacinda Ardern, ricevuta a Downing Street fra sorrisi ed elogi da Boris Johnson.

Un iter facilitato

L’intesa sancisce il rafforzamento di un regime privilegiato fra i due Stati, entrambi membri del Commonwealth ed entrambi legati alla corona della regina Elisabetta. E garantisce ai neozelandesi under 35 intenzionati a farsi una vita nel Regno (come ai pari età britannici che vogliano spostarsi permanentemente in Oceania) un iter facilitato: più vantaggioso, al momento, di quello previsto per chi voglia trasferirsi sull’isola dai Paesi dell’Ue. Johnson e Ardern hanno discusso inoltre dell’attuazione dell’accordo bilaterale di libero scambio già firmato fra Londra e Wellington dopo il divorzio del Regno da Bruxelles. Nonché del consolidamento della cooperazione militare (e di quella d’intelligence nel quadro dell’accordo Five Eyes, che include pure Usa, Australia e Canada) sullo sfondo di una piena “sintonia” nella condanna della Russia per la guerra in Ucraina e dell’impegno a sostenere Kiev.