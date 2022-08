Gaza-Israele, continuano i bombardamenti

580 razzi lanciati dalla Jihad islamica verso Israele. Di questo 120 sono caduti all’interno della Striscia. È il bilancio stilato dalla radio militare israeliana dall’inizio dell’operazione “Breaking Dawn”, cominciata venerdì. Secondo l'emittente, le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato il 96% dei razzi diretti verso località abitate in Israele. Altri razzi ancora sono caduti in zone aperte, o in mare.