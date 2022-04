Gas russo: l’embargo è sostenibile?

Le immagini giunte da Bucha oltre all’indignazione hanno rilanciato anche le discussioni su un embargo totale delle fonti energetiche russe. Da più parti in Europa si chiede di interrompere l’acquisto di gas, petrolio e carbone.

Prima la Lituania La Lituania ha deciso l’embargo al gas russo, ed è stato il primo paese dell’Unione europea a fare questa mossa. “D’ora in avanti la Lituania non consumerà più un centimetro cubico di gas russo tossico”, ha commentato la prima ministra Ingrida Simonytė. Anche dalle altre parti europei è una soluzione ipotizzata ormai da più versanti politici. Ma è davvero possibile rinunciare dall’oggi al domani al gas del primo produttore al mondo? Lo ha spiegato Davide Tabarelli, professore dell’Università di Bologna e del politecnico di Milano, ai microfoni di Ticinonews.

L’aiuto dall’America non sarebbe sufficiente “Nel mondo di gas tradizionalmente la capacità che esiste viene utilizzata la massimo. Significa che verrebbe a mancare tutta la parte russa”, spiega Tabarelli. Nemmeno il sostegno da parte degli Stati Uniti, che hanno promesso di stare al fianco dell’Europa sarebbe sufficiente a supplire al taglio del cordone ombelicale con Mosca. “Biden ci ha promesso 15 miliardi entro quest’anno, ma è un decimo. Questa cifra ci dà la misura della difficoltà del ritardo a trovare questi volumi per compensare gli ammanchi della Russia”, spiega l’esperto.

Preoccupati in Italia

Il razionamento energetico preoccupa molto, soprattutto i nostri vicini italiani dove il gas naturale è diffusissimo anche per il riscaldamento. “Noi ne usiamo tantissimo. Saremo costretti a prendere l’elettricità dall’estero o a non consegnarla ai consumatori finali”, conclude.