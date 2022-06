Fukushima, residenti scettici a tornare dopo la bonifica

Prosegue gradualmente in Giappone il tentativo di ripopolamento nelle cittadine adiacenti la centrale nucleare di Fukushima, maggiormente colpite dall’incidente del marzo del 2011. A seguito del processo di decontaminazione dell’area, per la prima volta in oltre 10 anni sono stati rimossi completamente gli ordini di evacuazione dal villaggio di Katsurao, un’area di poco inferiore al chilometro quadrato che ospitava 30 complessi familiari e giudicata adesso abitabile. Tuttavia, i progetti dell’amministrazione locale si scontrano con il lungo intervallo di tempo che ha allontanato la volontà degli ex residenti di fare ritorno alle proprie abitazioni. Solo quattro famiglie hanno espresso la volontà di abitare nel villaggio, racconta la stampa nipponica, rispetto alle 82 persone che componevano precedentemente la comunità.