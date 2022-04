Francia, Macron recupera due punti

Emmanuel Macron recupera leggermente terreno in vista del ballottaggio presidenziale di domenica contro Marine Le Pen, anche se i giochi sono ancora aperti e la Francia attende il duello di questa sera in tv tra i due candidati .

Ultimi dati

Secondo un ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Ipsos per eMonde, La Fondation Jean-Jaurès et il Cevipof, il presidente uscente guadagna due punti rispetto all'ultima rivelazione di aprile, raccogliendo il 56% delle intenzioni di voto, contro il 44% della sfidante candidata del Rassemblement National. Nell'ultima rivelazione realizzata dallo stesso istituto dal 2 al 4 aprile lo scarto era 54% per Macron e 46% per Le Pen. Anticipato dall'emittente Public Sénat, il sondaggio è stato realizzato su un campione di 12’700 persone, contrariamente a gran parte dei sondaggi usciti in questi ultimi giorni che si basano invece su un campione limitato a 1’000 persone.