“Forse è l’ultima volta mi vedete vivo"

"Questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete vivo". Le parole in videoconferenza di Volodymyr Zelensky gelano i leader riuniti giovedì notte in un drammatico consiglio europeo. Il presidente ucraino sente di essere ormai all'angolo, che la sua fine potrebbe essere vicina, man mano che le truppe del capo dello Stato russo Vladimir Putin si avvicinano sempre di più alla capitale. Un epilogo vissuto quasi in diretta passo passo sulle reti sociali.

“Samo tutti qui”

In serata l'ultimo video, altrettanto inquietante, fatto di fretta, lungo poco più di 30 secondi, girato per strada, senza tanta luce, davanti al Palazzo del governo. "Siamo tutti qui. I nostri militari sono qui. I cittadini sono qui. Siamo tutti qui - dice vestito in tenuta mimetica - a difendere la nostra indipendenza, il nostro Paese, e così continueremo a essere". Accanto a lui, i fedelissimi: il suo primo ministro, il capo di stato maggiore e un altro suo collaboratore, anche loro in tenuta militare verde oliva. Pochi fotogrammi che però danno il senso di un leader accerchiato, che sente di essere abbandonato dal resto della comunità internazionale, ma che ancora spera di salvare la propria vita e l'indipendenza del proprio paese aggredito. In un altalenarsi di emozioni, da un lato chiede aiuto, dall'altro protesta per la reazione troppo tiepida del mondo contro Mosca.